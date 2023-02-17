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Происшествия

Новости регионов: два автомобиля выбросило на побережье в Сочи после сильного шторма

Новости регионов: два автомобиля выбросило на побережье в Сочи после сильного шторма

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Два поврежденных автомобиля выбросило на побережье в Сочи после сильного шторма. Судя по внешнему виду, машины долгое время находились в воде. В ближайшее время их увезут и утилизируют. Как предположили местные власти, автомобили унесло во время непогоды, которая бушевала там в конце июня 2022 года. Тогда потоки воды смыли 14 автомобилей.

Большой склад с грузовой техникой загорелся в Магадане. Огонь распространился на площади около 600 квадратов. По информации местного МЧС, внутри хранятся горючие жидкости и запчасти, а также грузовые автомобили. Их ремонтировали перед рейсом. Шесть грузовиков успели вывезти, остальные сгорели, сообщили спасатели. Пожар удалось локализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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