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Новости мира: 12-летнего мальчика удалось спасти из-под завалов в Турции

Новости мира: 12-летнего мальчика удалось спасти из-под завалов в Турции

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12-летнего мальчика удалось спасти в Турции. Ребенок был под завалами почти 11 дней и остался жив. Ему сразу оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу. Произошедшее землетрясение уже называют мощнейшим за последние 100 лет. Спасатели предполагают, что под обломками все еще остаются люди.

Во Франции протестующие выступили против пенсионной реформы. Эта акция уже пятая по счету. Главное требование – снизить пенсионный возраст до 60 лет, как это было до 2010 года. По данным местных СМИ, против пенсионной реформы голосуют 67% французов. Но правительство намерено к 2030 году увеличить возраст выхода на пенсию до 64 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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