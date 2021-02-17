Сотрудники ФСБ задержали 19 исламистов, готовивших теракты

Спецслужбы задержали на юге России 19 исламистов. Как сообщили в ФСБ, они планировали теракты на Северном Кавказе. Задержанные входят в запрещенную в РФ организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ), цель которой – создать собственное теократическое государство – халифат.

Помимо планирования терактов, преступники также вели пропаганду и занимались вербовкой новых сторонников. Спецслужбы нашли их тайник с оружием, патронами и самодельными взрывчатками, среди которых был и пояс смертника.

В настоящее время десять активных участников организации находятся под арестом. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.