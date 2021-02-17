В Подольске в ДТП с фурой попали 8 легковых автомобилей

Восемь легковушек влетели под фуру недалеко от Подольска. Все произошло на 36-м километре трассы М-2 "Крым".

По данным МВД, авария произошла из-за фуры. Утоняется, что пострадавших в результате ДТП нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.