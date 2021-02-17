Новости России: в Иркутской области в результате ДТП погибли 5 человек

17 февраля, 07:45
В Иркутской области 5 человек погибли в результате ДТП. Там на трассе между городами Тулун и Братск столкнулись иномарка, грузовик и рейсовый автобус. Легковушка на высокой скорости влетела в КамАЗ, который был нагружен древесиной. Следом в нее врезался автобус с пассажирами. Двое из них госпитализированы. Все пятеро человек, которые ехали в иномарке, не выжили. По факту аварии завели уголовное дело.
В Новосибирске водитель сбил женщину с ребенком, причем предположительно сделал это намерено. Девушка вышла на улицу с коляской и сделала замечание мужчине, который припарковал автомобиль с нарушением правил. Тот в ответ развернулся и наехал на нее. Ребенок здоров, а вот у девушки – перелом ноги. Уже возбудили уголовное дело.
В Кемеровской области местные жители добираются до работы, больниц и магазинов на вертолете. Даже в гости – по воздуху. Полет стоит, как поездка на такси – всего 200 рублей. Аэромаршрутка заменяет жителям отдаленных поселков пригородный автобус. С транспортом здесь тяжело, особенно зимой. С окраин до ближайшего крупного населенного пункта добраться пешком можно за 12 часов.
В Санкт-Петербурге появились уличные контейнеры, в которые можно выбросить вещи бывших. "Спасибо, что ушел" – написано на баке. Так активисты решили помочь горожанам с юмором отнестись к расставанию и начать новую жизнь. Кстати, ее начнут и выброшенные вещи, которые пойдут на переработку. Стоит отметить, что контейнеры пользуются спросом – люди идут в к ним с целыми пакетами, чтобы выбросить старое не только из дома, но и из головы.
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