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17 января, 23:30

Происшествия

Новости регионов: один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. В результате происшествия одна из жительниц дома погибла, вторая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи работают на месте происшествия.

Задержан подозреваемый в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре в Сочи. Часть похищенного нашли в тайнике в лесу. В течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений от потерпевших. Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполнительный директор организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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