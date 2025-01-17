Новости регионов: в Сочи директора депозитария заподозрили в хищении 168 млн рублей

В Сочи задержали подозреваемого в хищении 168 миллионов рублей из ячеек депозитарного центра. Им оказался директор учреждения. Правоохранители обнаружили тайник в лесу, где хранилась часть украденного. От рук злоумышленника пострадали 18 вкладчиков.

Тем временем в Сети появились кадры, на которых видно, как тюбинг, прицепленный к машине, занесло на середину дороги на встречный автомобиль. Еще на одном видео человек на ватрушке влетел в столб.

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