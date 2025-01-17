Новости мира: космический корабль Илона Маска разбился во время испытательного полета

Космический корабль Starship Илона Маска потерпел крушение во время седьмого испытательного полета. Обломки корабля, падая, напоминали звездопад. Некоторые пассажирские самолеты, пролетавшие над Карибским морем, вынуждены были уклоняться от фрагментов. Причиной инцидента сам Маск назвал утечку кислорода или топлива.

В Калифорнии продолжаются природные бедствия. Жителям Лос-Анджелеса не разрешают вернуться в дома из-за риска оползней и обрушений. Восьми районам угрожает новый пожар – загорелась крупная электроподстанция с десятками тысяч литиевых батарей.

Средиземноморский шторм принес мощные снегопады в Алжир, где осадки не выпадали шесть лет. В некоторых регионах высота сугробов достигла 15 сантиметров, движение транспорта на многих дорогах остановлено.

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