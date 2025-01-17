Новости мира: пожар произошел на электроподстанции в Калифорнии

В Калифорнии произошел пожар на крупной электроподстанции. Эвакуация объявлена в восьми районах города Мосс-Лендинг. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, на подстанции могут храниться десятки тысяч литиевых батарей. Жителям рекомендовали закрыть окна, двери и отключить системы вентиляции.

В Израиле начались протесты против соглашения с ХАМАС о прекращении огня. Согласно документу, Израиль освободит 2 тысячи палестинцев в обмен на заложников. Решение будет вынесено на голосование в совете министров 18 января.

Космический корабль Илона Маска Starship потерпел крушение во время седьмого испытательного полета. Обломки упали в Карибское море, создавая угрозу для пассажирских самолетов. Причиной аварии Маск назвал утечку кислорода или топлива.

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