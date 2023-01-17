17 января, 19:30Происшествия
Нетрезвого водителя задержали после погони со стрельбой на МКАД
Полиция задержала нетрезвого водителя "Нивы" в Московской области, который пытался оторваться от преследования. 10 экипажей ДПС больше часа преследовали нарушителя на МКАД и даже несколько раз перекрывали дорогу. Но гонщик каждый раз умудрялся избежать задержания. Не остановило его и столкновение с патрульной машиной.
В итоге задержали его у подмосковного СНТ, прежде прострелив три колеса. Уже на допросе мужчина рассказал о некоем секретном задании, из-за которого он не мог остановиться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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