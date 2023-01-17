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17 января, 19:30

Происшествия

Нетрезвого водителя задержали после погони со стрельбой на МКАД

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Полиция задержала нетрезвого водителя "Нивы" в Московской области, который пытался оторваться от преследования. 10 экипажей ДПС больше часа преследовали нарушителя на МКАД и даже несколько раз перекрывали дорогу. Но гонщик каждый раз умудрялся избежать задержания. Не остановило его и столкновение с патрульной машиной.

В итоге задержали его у подмосковного СНТ, прежде прострелив три колеса. Уже на допросе мужчина рассказал о некоем секретном задании, из-за которого он не мог остановиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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