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17 января, 18:30

Происшествия

Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде

Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде

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Полиция проводит проверку после инцидента в пункте выдачи заказов Ozon в Нижнем Новгороде. Там сотрудница с оскорблениями напала на клиентку с ребенком. При этом она отказывалась выдать оплаченную посылку. Видео с нападением заснял сын клиентки.

В пресс-службе компании Ozon сообщили, что агрессивную сотрудницу уже уволили за подобное поведение. А клиентке, которую она оскорбила, принесли извинения и пообещали компенсировать ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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