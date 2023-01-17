Новости часа: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские силовики выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в ТАСС.

Госдума одобрила в I чтении документ об онлайн-покупках за рубежом без идентификации до 15 тысяч рублей. Документ инициирован первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым.

Солнечная погода придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.