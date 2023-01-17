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Общество

Новости часа: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Новости часа: ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

Гипермаркет "Леруа Мерлен ЗИЛ" восстановил свою работу после эвакуации посетителей

Новости часа: жителей столицы предупредили мокром снеге и гололедице до 18 января

Полиция начала проверку после видео с инцидентом в нижегородском пункте выдачи Ozon

На Алтае загорелся один из самых больших отелей в РФ

Посетителей "Леруа Мерлен ЗИЛ" эвакуировали

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, устроившего погоню со стрельбой на МКАД

Авария с участием десятков фур и легковых автомобилей произошла в Красноярском крае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские силовики выпустили 20 ракет по Донецку. Об этом сообщили в ТАСС.

Госдума одобрила в I чтении документ об онлайн-покупках за рубежом без идентификации до 15 тысяч рублей. Документ инициирован первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым.

Солнечная погода придет в Москву на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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