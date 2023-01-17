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16:45

Происшествия

Полиция начала проверку после видео с инцидентом в нижегородском пункте выдачи Ozon

Полиция начала проверку после видео с инцидентом в нижегородском пункте выдачи Ozon

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Полиция проводит проверку после инцидента в пункте выдачи заказов Ozon. Все произошло в Нижнем Новгороде. Там сотрудница с оскорблениями напала на клиентку с ребенком. При этом она отказывалась выдать оплаченную посылку.

В пресс-службе компании Ozon сообщили, что агрессивную сотрудницу уже уволили за подобное поведение. А клиентке, которую она оскорбила, принесли извинения и пообещали компенсировать ущерб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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