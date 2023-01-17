Сотрудники ГИБДД задержали водителя, устроившего погоню со стрельбой на МКАД

Водитель, который час уезжал от полиции по Москве и области, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщили в МВД.

Мужчину уже неоднократно привлекали, даже лишали прав. В данный момент следователи ждут результатов медицинского освидетельствования.

17 января в Сети появились кадры погони по МКАД. Сначала "Ниву" пытались остановить в Северо-Восточном округе, но водитель стал уезжать, проигнорировав требование об остановке. В какой-то момент мужчина врезался в патрульную машину.

В итоге полиция в Щелковском районе Московской области прострелила ему шины. Только после этого "Нива" остановилась и гонщика доставили в отделение. На него составили пять протоколов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.