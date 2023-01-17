Авария с участием десятков фур и легковых автомобилей произошла в Красноярском крае на федеральной трассе "Сибирь". Как сообщили в местном управлении ГИБДД, сначала столкнулись четыре машины, затем остальные стали собираться по цепочке.

Водители некоторых грузовиков попытались применить резкое торможение, но в итоге угодили в сугроб. Есть версия, что причиной ДТП стала гололедица. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.