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В Непале начали использовать дроны для поиска погибших в авиакатастрофе

В Непале начали использовать дроны для поиска погибших в авиакатастрофе

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В Непале над местом крушения самолета 17 января начали использовать дроны для поиска погибших. Жертвами авиакатастрофы стали 72 человека, в том числе четверо россиян.

По данным полиции, найдены 70 человек, двое до сих пор считаются пропавшими без вести. Фрагменты самолета лежат в ущелье глубиной 200 метров. Над ним в данный момент сильный туман, который осложняет работу.

Ранее власти города Покхара заявили, что обнаружили черные ящики, их передали на расшифровку, чтобы выяснить причины катастрофы. Для этого создана специальная комиссия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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