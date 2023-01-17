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Общество

Новости часа: три человека погибли и пятеро пострадали при обстрелах Донецка за сутки

Новости часа: три человека погибли и пятеро пострадали при обстрелах Донецка за сутки

Три человека погибли и пятеро получили ранения при обстрелах Донецка

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.Три человека погибли, пятеро пострадали при обстрелах Донецка за последние сутки. Об этом заявили в ТАСС.

Законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта внесли в Госдуму. Об этом сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.

Церемония прощания с Инной Чуриковой началась в храме Христа Спасителя. Об этом рассказали в "Москва 24".

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