Ограбление вдовы Марины Коташенко могло быть инсценировкой – СМИ

Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко могло быть подстроено. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции и друзей композитора.

Следователи проверяют все версии. Полицейских настораживает, что Коташенко обратилась в органы спустя пять часов после ограбления. Кроме того, охранник коттеджного поселка, куда приехала Коташенко, не увидел в салоне никого, кроме нее.

Возможную инсценировку ограбления объясняют нежеланием делить наследство. СМИ пишут, что общая стоимость недвижимости Александра Градского доходит до 400 миллионов рублей.

Ранее сообщали, что неизвестные спровоцировали дорожную аварию и подсели в машину вдовы Градского. Потом они заставили женщину привезти их в ее дом, а там угрозами вынудили отдать все наличные средства.

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