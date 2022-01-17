В Балашихе вернули воду и отопление

В Подмосковной Балашихе в нескольких районах временно отключили горячую воду, чтобы в домах работало отопление. Так объяснили ситуацию в местных коммунальных службах.

Накануне люди остались без воды из-за аварии на центральном водозаборном узле. Там сгорел трансформатор и остановились насосы. Жители до ночи стояли в очередях, чтобы получить воду, которую привозили машины аварийных служб.

Пока вода была в магазинах за ней тоже выстраивались огромные очереди. Люди скупали пятилитровые емкости.

В данный момент все коммунальные системы в Балашихе работают в обычном режиме. Горячая вода и отопление есть во всех домах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.