Несколько районов Балашихи остались без горячего водоснабжения

Несколько районов Балашихи отключили от горячего водоснабжения, чтобы сохранить возможность отопления в домах. Так объяснили ситуацию в местных коммунальных службах.

Накануне люди остались без воды из-за аварии на центральном водозаборном узле. Там сгорел трансформатор и остановились насосы. Жители до ночи стояли в очередях, чтобы получить воду, которую привозили машины аварийных служб. По словам местных жителей, только после полуночи водоснабжение частично восстановили.

В данный момент все коммунальные системы в Балашихе работают в обычном режиме. Горячая вода и отопление есть во всех домах.

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