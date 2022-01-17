Ограбление вдовы Градского могло быть подстроено – СМИ

Ограбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко могло быть подстроено. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Сейчас проверяют разные версии. Полицейских настораживает, что Коташенко обратилась в органы спустя пять часов после ограбления. Кроме того, охранник коттеджного поселка, куда приехала Коташенко, не увидел в салоне никого, кроме нее.

Ранее сообщалось, что неизвестные спровоцировали аварию на ЦКАД и подсели в машину вдовы Градского. Потом они заставили женщину привезти их в ее дом, а там ограбили. Это дело сейчас находится под контролем прокуратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.