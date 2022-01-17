Дебошир, устроивший разборки в московском автобусе, признал свою неправоту, когда оказался на допросе у следователей.

Кадры конфликта в Сеть выложили пассажиры автобуса. Они рассказали, что конфликт начался из-за того, что водитель не остановился в неположенном месте, как хотел мужчина. В итоге пассажир начал оскорблять его и быстро перешел от личных обвинений к более серьезным.

Задержали дебошира уже в Калужской области. По данным МВД, мужчине 29 лет. Подозреваемого сразу отправили в Москву и завели уголовное дело о возбуждении ненависти, вражды и оскорблении человеческого достоинства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.