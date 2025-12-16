Форма поиска по сайту

16 декабря, 11:15

Происшествия

Напавшего на школу в Одинцове задержали правоохранительные органы

Подросток напал на учеников в школе в Одинцове

Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Собянин: система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

Частный бизнес-джет упал вблизи международного аэропорта в Мексике

Копию статуи Свободы снесло ураганным ветром в Бразилии

Крупный пожар в ангаре на юге Москвы локализован

Блогер потеряла ребенка во время домашних родов в бассейне

Ангар со строительными материалами загорелся на юге Москвы

Новости регионов: обе группы туристов, пропавших в Прикамье, найдены живыми

В подмосковном Одинцове задержан подросток, напавший на школу. По данным МВД, он пришел в учебное заведение с ножом, распылил газовый баллончик, а затем напал на охранника и другого ученика.

По данным Следственного комитета, в результате ЧП один ребенок погиб, охранник получил ранения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают оперативные службы. Учеников эвакуировали в расположенный напротив Дом молодежи. Прокурор и детский омбудсмен Ксения Мишонова находятся на месте для координации помощи и расследования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

