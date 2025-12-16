Напавшего на школу в Одинцове задержали правоохранительные органы

В подмосковном Одинцове задержан подросток, напавший на школу. По данным МВД, он пришел в учебное заведение с ножом, распылил газовый баллончик, а затем напал на охранника и другого ученика.

По данным Следственного комитета, в результате ЧП один ребенок погиб, охранник получил ранения.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают оперативные службы. Учеников эвакуировали в расположенный напротив Дом молодежи. Прокурор и детский омбудсмен Ксения Мишонова находятся на месте для координации помощи и расследования.

