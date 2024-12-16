Новости регионов: в Керченском проливе терпят бедствие два танкера

В Керченском проливе идет спасательная операция на месте крушения двух танкеров. Задействованы 60 специалистов, 12 единиц техники и 4 вертолета. Также к месту ЧП вышел спасательный буксир "Меркурий". Кроме того, эксперты следят за экологической обстановкой в зоне бедствия в акватории Черного моря, где произошел разлив нефтепродуктов. Танкеры потерпели крушение в результате шторма. Одно из судов село на мель, моряков с него эвакуировали. Один из 13 членов экипажа погиб.

Кроме того, непогода сейчас установилась в Карелии. Мощный шторм в Петрозаводске срывает крыши с домов и валит новогодние елки. Фото и видео с улиц выкладывают соцсети. Из-за мороза буквально закованной в лед оказалась городская набережная. Под ледяной коркой все: дорожки, скамейки, памятники и фонари.

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