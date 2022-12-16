Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего людей на остановке в центре Москвы

Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил людей на остановке в центре Москвы. Авария произошла в 3-м Павелецком проезде. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.

На допросе водитель пояснил, что его машину занесло, когда он был вынужден применить экстренное торможение.

По версии следствия, водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



