16 декабря, 22:15Происшествия
Суд отправил под домашний арест водителя, сбившего людей на остановке в центре Москвы
Суд отправил под домашний арест водителя, который сбил людей на остановке в центре Москвы. Авария произошла в 3-м Павелецком проезде. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали.
На допросе водитель пояснил, что его машину занесло, когда он был вынужден применить экстренное торможение.
По версии следствия, водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.