Новости часа: три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками. О пострадавших сообщил мэр города.

По делу о сгоревшем гипермаркете OBI в Химках арестован начальник, отвечавший за пожарную безопасность. Такое заявление сделала столичная прокуратура.

Более 12 миллионов туристов из российских регионов посетили Москву за 2022 год. Такие данные предоставил комитет по туризму столицы.