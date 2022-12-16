МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

16 декабря, 19:35

Происшествия

Новости часа: три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Новости часа: три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками

Суд арестовал начальника участка фирмы, которая проводила работы в сгоревшем OBI в Химках

Московский суд изберет меру пресечения водителю BMW, насмерть сбившему человека 15 декабря

Новости часа: украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из "Града"

Суд арестовал начальника участка стройфирмы, проводившей работы в OBI в ТЦ "Мега Химки"

Местные жители сообщили о пожаре в нелегальном хостеле в деревне Малое Видное

Двое жителей Бердянска задержаны за диверсию на ж/д путях в Запорожской области

Строительный кран упал в Парке Горького

Площадь возгорания в деревне Малое Видное составила 140 "квадратов"

Нелегальный хостел загорелся в деревне Малое Видное

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три мирных жителя пострадали из-за обстрела Донецка украинскими войсками. О пострадавших сообщил мэр города.

По делу о сгоревшем гипермаркете OBI в Химках арестован начальник, отвечавший за пожарную безопасность. Такое заявление сделала столичная прокуратура.

Более 12 миллионов туристов из российских регионов посетили Москву за 2022 год. Такие данные предоставил комитет по туризму столицы.

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