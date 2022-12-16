Двое жителей Бердянска задержаны за диверсию на ж/д путях в Запорожской области

Двое жителей Бердянска, завербованные украинскими спецслужбами, задержаны за диверсию на железнодорожных путях в Запорожской области. Как сообщили в российских силовых структурах, жители готовили теракт. На них заведены уголовные дела.

Как сообщается, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. О последствиях инцидента, а также других событиях в зоне боевых действий, – в эфире телеканала Москва 24.