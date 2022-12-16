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Несколько уголовных дел возбудили против водителя грузовика после аварии под Томском

Несколько уголовных дел возбудили против водителя грузовика после аварии под Томском

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В отношении предполагаемого виновника смертельной аварии на трассе Томск – Мариинск возбудили сразу несколько уголовных дел. Выяснилось, что он никогда не получал водительского удостоверения, а экспертиза установила, что мужчина вел грузовик в состоянии алкогольного опьянения.

Саму грузовую машину злоумышленник угнал с производственной площадки в селе Мазалово и поехал в соседний поселок. На трассе он столкнулся со скорой неотложной помощью. В результате аварии четыре человека погибли и один пострадал. В данный момент водитель грузовика заключен под стражу на два месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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