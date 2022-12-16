Девять полицейских получили ранения при взрыве машины на юго-востоке Турции – СМИ

На юго-востоке Турции девять полицейских получили ранения при взрыве машины. Об этом сообщили местные телеканалы.

Там взлетел в воздух припаркованный автомобиль, когда рядом проезжал служебный автобус с подразделением полицейского спецназа. Всех раненых отправили в больницы, а район взрыва оцепили.

Теперь власти проводят антитеррористическую операцию. Уже задержали двух подозреваемых. Предполагают, что бомбу, заложенную в машину, привели в действие с помощью дистанционного устройства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.