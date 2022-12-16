Вертолет МЧС доставил в Хабаровск 19 пострадавших в ДТП с участием автобуса

Вертолет МЧС доставил в Хабаровск 19 пострадавших в аварии вахтовиков. Служебный автобус перевернулся на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По последним данным, погибли восемь человек, еще больше 20 получили различные травмы.

Предварительно, виноват водитель. Он не смог войти в поворот, в результате автобус слетел в кювет и завалился на бок.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности. На месте работают следователи и представители прокуратуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.