09:15Происшествия
Вертолет МЧС доставил в Хабаровск 19 пострадавших в ДТП с участием автобуса
Вертолет МЧС доставил в Хабаровск 19 пострадавших в аварии вахтовиков. Служебный автобус перевернулся на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По последним данным, погибли восемь человек, еще больше 20 получили различные травмы.
Предварительно, виноват водитель. Он не смог войти в поворот, в результате автобус слетел в кювет и завалился на бок.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности. На месте работают следователи и представители прокуратуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.