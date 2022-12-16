Восемь человек погибли в аварии в Хабаровском крае

Число жертв аварии в Хабаровском крае увеличилось до восьми. Об этом сообщили в центральной районной больнице 16 декабря.

Утром автобус с вахтовиками перевернулся на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Предварительно, виноват водитель. Он не смог войти в поворот, в результате автобус слетел в кювет и завалился на бок.

Более 20 человек получили различные травмы. Им оказывают медицинскую помощь.

На месте в данный момент работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.