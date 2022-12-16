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Новости мира: истребитель США разбился во время испытаний в Техасе

Новости мира: истребитель США разбился во время испытаний в Техасе

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Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний. Авария произошла на авиабазе ВМС США Форт-Уэрт в Техасе. Все случилось во время попытки вертикальной посадки. По неустановленной причине пилот не смог удержать судно после первого касания со взлетно-посадочной полосой, после чего потерял устойчивость и ударился носовой частью, при этом сломав переднюю опору шасси. Летчику удалось катапультироваться.

На юге Германии снова прошли массовые протесты. На улицы Мюнхена вышли граждане, недовольные политикой властей. Там увеличивается прирост мигрантов в страну, неуклонно дорожает топливо и основные продукты питания, растет миграция. Так, только в октябре потребительские цены для немцев подскочили на 11%. При этом антироссийские санкции толкают страну к неразрешимым проблемам, считают митингующие.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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