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Количество погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 7

Количество погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 7

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Следователи в данный момент работают на месте аварии в Хабаровском крае, где погибли вахтовики. Трагедия произошла на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 15 декабря в 23:30.

Как сообщил губернатор, жертвами ДТП стали семь человек, еще 23 человека получили различные травмы. Троих пострадавших в тяжелом состоянии направили в больницу Хабаровска.

Предварительно, в аварии виноват водитель. Он не смог войти в поворот, поэтому автобус слетел в кювет и перевернулся на бок. К делу также подключилась прокуратура.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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