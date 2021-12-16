Суд арестовал кассиршу, подозреваемую в краже 23 млн рублей

Кассиршу из Ачинска, которую обвиняют в присвоении 23 миллионов рублей, взяли под арест. Суд принял такое решение на срок 1 месяц и 24 дня.

В начале декабря в полицию поступило заявление о краже 15 миллионов рублей, почти 50 тысяч долларов и евро из офиса банка. В тот же день мать сотрудницы написала заявление в полицию о ее исчезновении. Женщину объявили в розыск. Позже она сама пришла в полицию после разговора с семьей.

Уголовное дело завели по статье о растрате. По такой статье можно получить срок на 10 лет лишения свободы. До сих пор неизвестно, что стало с пропавшими деньгами.

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