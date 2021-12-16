В Австралии на детском празднике погибли 4 ребенка и еще 5 пострадали

В Австралии детский праздник обернулся трагедией. Четыре ребенка погибли и пятеро пострадали, отдыхая на надувном батуте. Порывы ветра подняли батут в воздух, после чего дети упали с высоты около 10 метров.

Несчастный случай произошел на острове Тасмания – в одной из начальных школ Девонпорта, где отдыхающие отмечали окончание учебного года.

Погибшие учились в шестом классе. Это две девочки и два мальчика. Пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.