16 ноября, 14:15

Происшествия

Самосвал снес опору и опрокинулся на трассе в Ленинградской области

Самосвал снес опору и опрокинулся на трассе в Ленинградской области

Серьезная авария произошла на федеральной трассе "Сортавала" в Ленинградской области. Самосвал снес кузовом опору автоматической системы управления движением, после чего опрокинулся.

Опора рухнула на проезжую часть и перегородила движение в обе стороны. Пострадавших нет. На место аварии оперативно выехали дорожные и специальные службы для демонтажа упавшей конструкции.

