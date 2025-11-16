Самосвал снес опору и опрокинулся на трассе в Ленинградской области

Серьезная авария произошла на федеральной трассе "Сортавала" в Ленинградской области. Самосвал снес кузовом опору автоматической системы управления движением, после чего опрокинулся.

Опора рухнула на проезжую часть и перегородила движение в обе стороны. Пострадавших нет. На место аварии оперативно выехали дорожные и специальные службы для демонтажа упавшей конструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.