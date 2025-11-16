Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 13:15

Происшествия

Новости регионов: три человека погибли в ДТП с лесовозом в Волгоградской области

Новости регионов: три человека погибли в ДТП с лесовозом в Волгоградской области

Авария произошла на МКАД возле съезда на Ленинградское шоссе

Несколько аварий произошло в Подмосковье из-за первого гололеда

Новости мира: в Мексике пострадали 100 полицейских во время массовых протестов

Врачи провели ампутацию пальцев правой руки пострадавшему в Красногорске школьнику

Новости регионов: 5 человек пострадали в аварии с автобусом в Забайкальском крае

Смертность в ДТП в России по вине подростков выросла на 30% с начала года

Четыре автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области

В Москве задержали зацеперов, устроивших погром в электричке

Автомобиль загорелся на Каширском шоссе в Москве

В Волгоградской области три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с лесовозом на федеральной трассе Р-228. По предварительной информации, водитель не соблюдал дистанцию, после удара автомобиль загорелся, а выход оказался заблокирован.

На Камчатке местные рыбаки во время ловли встретили медведицу с двумя медвежатами. Хищники подошли к реке, где угостились пойманной людьми рыбой, после чего мирно удалились в лесную чащу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПживотныерегионывидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика