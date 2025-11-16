Новости регионов: три человека погибли в ДТП с лесовозом в Волгоградской области

В Волгоградской области три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с лесовозом на федеральной трассе Р-228. По предварительной информации, водитель не соблюдал дистанцию, после удара автомобиль загорелся, а выход оказался заблокирован.

На Камчатке местные рыбаки во время ловли встретили медведицу с двумя медвежатами. Хищники подошли к реке, где угостились пойманной людьми рыбой, после чего мирно удалились в лесную чащу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.