Новости регионов: 5 человек пострадали в аварии с автобусом в Забайкальском крае

В Забайкальском крае пять человек пострадали при опрокидывании автобуса с вахтовиками на подъезде к Шилке. Водитель пытался объехать корову на заледеневшей дороге, но транспорт вылетел в кювет и перевернулся. Медики оказали помощь пострадавшим на месте, госпитализация не потребовалась.

В Мурманской области возле села Териберка открепились от причала два пассажирских судна. Произошло это из-за сильного шторма. В момент инцидента людей на борту не было. Одно судно подтопило, второе пытаются найти. Как только погода станет лучше, собственники приступят к подъему своего водного транспорта.

