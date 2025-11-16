Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 09:15

Происшествия

Смертность в ДТП в России по вине подростков выросла на 30% с начала года

Смертность в ДТП в России по вине подростков выросла на 30% с начала года

Четыре автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области

В Москве задержали зацеперов, устроивших погром в электричке

Автомобиль загорелся на Каширском шоссе в Москве

Несколько ДТП произошло в Москве из-за мороза

Пять машин столкнулись на Международном шоссе в Москве

Скорая помощь столкнулась с легковым авто на трассе М-7 "Волга"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 ноября

На Международном шоссе в Москве столкнулись два грузовика и несколько легковых авто

Массовая авария произошла на шоссе Энтузиастов в Москве

С начала года смертность в ДТП по вине подростков 14–16 лет выросла на 30%. В подмосковном Тучково 13-летний водитель багги протаранил остановку с пешеходами, в результате чего серьезные травмы получили женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения.

По факту происхождения возбуждено уголовное дело. Как пояснили эксперты, для управления багги требуется категория А2, которую можно получить только с 19 лет, а передвижение на такой технике по дорогам общего пользования запрещено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоДмитрий КозачинскийДемид Густов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика