Смертность в ДТП в России по вине подростков выросла на 30% с начала года

С начала года смертность в ДТП по вине подростков 14–16 лет выросла на 30%. В подмосковном Тучково 13-летний водитель багги протаранил остановку с пешеходами, в результате чего серьезные травмы получили женщина 1960 года рождения и девушка 2006 года рождения.

По факту происхождения возбуждено уголовное дело. Как пояснили эксперты, для управления багги требуется категория А2, которую можно получить только с 19 лет, а передвижение на такой технике по дорогам общего пользования запрещено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.