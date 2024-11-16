Новости мира: около 5 тыс человек приняли участие в массовых протестах в Абхазии

Около 5 тысяч человек приняли участие в массовых протестах, которые возобновились в Абхазии. Митингующие заняли здания администрации президента и парламента. Некоторые решили не расходиться всю ночь и начали жечь костры, чтобы согреться. МИД России рекомендовал гражданам пока воздержаться от поездок в республику.

В пригороде Парижа мужчина, вооруженный ножом, захватил четырех заложников в ресторане. Это были сотрудники заведения. На место прибыла полиция – переговоры велись около трех часов. Заложников удалось освободить, никто не пострадал. Преступником оказался сын владельца ресторана, его мотивы пока не известны.

Майк Тайсон вернулся на ринг впервые за 19 лет и проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу. Поединок проходил в Техасе и включал 8 раундов по две минуты. Схватка раскалилась с самого начала. Боксеры едва не набросились друг на друга досрочно. Блогер одержал победу единогласным судейским решением.

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