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Новости

16 ноября, 22:15

Происшествия

В Сухуме протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии

В Сухуме протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии

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В Сухуме протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии. Люди жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться.

Протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Митингующие перекрывали дороги, а затем заняли здание администрации президента и парламента. Одно из основных требований – отменить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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