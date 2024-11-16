В Сухуме протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии. Люди жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться.

Протесты в республике продолжаются уже несколько дней. Митингующие перекрывали дороги, а затем заняли здание администрации президента и парламента. Одно из основных требований – отменить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

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