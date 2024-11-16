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Новости

16 ноября, 19:30

Происшествия

Новости мира: в пригороде Парижа мужчина захватил четырех заложников в ресторане

Новости мира: в пригороде Парижа мужчина захватил четырех заложников в ресторане

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В пригороде Парижа мужчина, вооруженный ножом, захватил четырех заложников в ресторане. На место были стянуты наряды полиции и даже снайперы. Благодаря переговорам, заложников удалось освободить, никто не пострадал. Все они – сотрудники заведения. А преступником, по предварительным данным, оказался сын владельца, он задержан.

Президент Абхазии Аслан БжАния заявил, что готов уйти в отставку, если протестующе покинут правительственные здания в Сухуме. Во время выступления перед сторонниками он также заявил, что готов назначить досрочные выборы и выдвинуть на них свою кандидатуру. В связи с массовыми протестами МИД рекомендовал россиянам временно воздержаться от поездок в Абхазию.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу вновь заставил говорить о себе по всему миру. Майк Тайсон потерпел поражение в бою, который уже назвали его самым громким фиаско. 58-летний спортсмен сразился с 27-летним американским блогером Джейком Полом. Поединок для Железного Майка стал первым почти за 20 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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