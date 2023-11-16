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16 ноября, 22:36

Происшествия

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

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Возгорание в жилом доме на Стрелецкой улице на северо-востоке Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Правительство Москвы утвердило проект строительства и реконструкции свыше 4,5 километра дорог в районе "Москва-Сити", заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Госдума приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. В 2024 году он составит 19 242 рубля.

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