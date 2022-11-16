На Рублевском шоссе пожар распространился на площади 500 кв метров

На Рублевском шоссе, в складском комплексе, загорелся ангар с пиломатериалами. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

На видео можно рассмотреть работу спасателей. По данным МЧС, была угроза перехода огня на соседние ангары, однако пожарные ее предотвратили.

Продолжаются работы по ликвидации последствий. Обстоятельства пожара устанавливает прокуратура. Информации о пострадавших нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.