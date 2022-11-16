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Новости

16 ноября, 22:30

Происшествия

В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и 7 машин

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В Белгородской области после обстрела ВСУ были повреждены 41 квартира и семь машин. Кадры разрушений опубликовал губернатор региона.

Досталось также школе искусств, музею, зданию МФЦ и пожарной части. Где-то выбиты окна, где-то повреждены крыша и фасады. Уточняется, что погиб один человек, ранены двое.

Меньше разрушений в поселке Уразово. Повреждены 18 частных домов и четыре машины. Жилье начнут восстанавливать уже утром.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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