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16 ноября, 21:15

Происшествия

В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом

В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом

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В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие.

Автобус выехал на тротуар и врезался в стену подземного пешеходного перехода. Передние двери разбились, несколько боковых стекол рассыпалось. Шесть человек госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. Данные предоставили в МЧС.

Предварительно причиной аварии стали плохие погодные условия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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