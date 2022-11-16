В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие.

Автобус выехал на тротуар и врезался в стену подземного пешеходного перехода. Передние двери разбились, несколько боковых стекол рассыпалось. Шесть человек госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. Данные предоставили в МЧС.

Предварительно причиной аварии стали плохие погодные условия.

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