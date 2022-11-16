16 ноября, 21:15Происшествия
В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом
В Ростове-на-Дону произошла авария с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие.
Автобус выехал на тротуар и врезался в стену подземного пешеходного перехода. Передние двери разбились, несколько боковых стекол рассыпалось. Шесть человек госпитализировали, трое из них находятся в реанимации. Данные предоставили в МЧС.
Предварительно причиной аварии стали плохие погодные условия.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.