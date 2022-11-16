В Орехово-Зуевском проезде экстренно эвакуировали жильцов дома № 18/8. Из окна на пятом этаже шел дым. Его было очень много в подъезде.

По данным МЧС, подвал загорелся, его быстро потушили. Площадь возгорания составила 15 квадратов. Спецслужбы сообщили, что жертв из-за пожара нет. Но очевидцы видели, как к врачам обратились четверо человек. В причинах случившегося еще будут разбираться.

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