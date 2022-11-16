Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

16 ноября, 18:15

Экономика

Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Старобельску

Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Старобельску

Компания Tesla решила отозвать более тысячи своих автомобилей в Австралии после ДТП

Движение затруднено на пересечении улиц Профсоюзной и Миклухо-Маклая

Машина загорелась на пересечении Профсоюзной улицы и Миклухо-Маклая

Новости часа: МВД задержало Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

Мужчина украл телефон в столичном ночном клубе, показывая прием борьбы

Полиция задержала Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

Самосвал перевернулся на улице Понтрягина

Новости часа: два мощных взрыва прозвучало в центре Донецка

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева перестала выходить на связь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили 6 ракет системы HIMARS по Старобельску. Об этом сообщили власти ЛНР.

Директору фирмы, которая организовала работу сгоревшего клуба "Полигон", предъявили обвинение. Такое заявление сделал Костромской суд.

"Транснефть" возобновила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" через Украину. Об этом рассказал представитель компании.

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