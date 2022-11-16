Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Старобельску

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили 6 ракет системы HIMARS по Старобельску. Об этом сообщили власти ЛНР.

Директору фирмы, которая организовала работу сгоревшего клуба "Полигон", предъявили обвинение. Такое заявление сделал Костромской суд.

"Транснефть" возобновила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" через Украину. Об этом рассказал представитель компании.