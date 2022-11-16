16 ноября, 18:15Экономика
Новости часа: ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Старобельску
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ выпустили 6 ракет системы HIMARS по Старобельску. Об этом сообщили власти ЛНР.
Директору фирмы, которая организовала работу сгоревшего клуба "Полигон", предъявили обвинение. Такое заявление сделал Костромской суд.
"Транснефть" возобновила прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" через Украину. Об этом рассказал представитель компании.