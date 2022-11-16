Компания Tesla решила отозвать более тысячи своих автомобилей в Австралии после ДТП

В Австралии компания Tesla решила отозвать более тысячи своих автомобилей. Выяснилось, что в машинах неисправно рулевое управление, которое несколько дней назад привело к смертельному ДТП в Китае. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Представители Tesla также заявили, что компания готова оказать любую необходимую помощь полиции, которая расследует это ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.