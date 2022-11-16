Новости часа: МВД задержало Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщили в ТАСС.

Переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ.

Жилищные сертификаты херсонцам без российского гражданства будут выдавать в Крыму. Заявление на сертификат необходимо подать в МФЦ, сообщили власти региона.