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Политика

Новости часа: МВД задержало Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

Новости часа: МВД задержало Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

Мужчина украл телефон в столичном ночном клубе, показывая прием борьбы

Полиция задержала Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении

Самосвал перевернулся на улице Понтрягина

Новости часа: два мощных взрыва прозвучало в центре Донецка

Замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева перестала выходить на связь

Автомобиль сбил двух пешеходов в Екатеринбурге

Туристический лайнер загорелся у берегов Бали в Индонезии

Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал видео с моментом закладки бомбы в Стамбуле

ДТП с участием автомобиля такси произошло на улице Перерва

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении. Об этом сообщили в ТАСС.

Переговоры по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС продолжаются. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ.

Жилищные сертификаты херсонцам без российского гражданства будут выдавать в Крыму. Заявление на сертификат необходимо подать в МФЦ, сообщили власти региона.

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